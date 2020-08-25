Фото невероятно милых немецких овчарок, которые покорят ваши сердечка



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Овчарки готовы пойти на все, чтобы защитить своего хозяина, да и просто они невероятно милые и очаровательные животные

Немецкие овчарки уже много лет занимают одну из лидирующих позиций по популярности среди различных пород собак. Наверняка это связано с тем, что они невероятно умные, храбрые и верные питомцы. Овчарки легко учат новые команды, готовы пойти на все, чтобы защитить своего хозяина, да и просто они невероятно милые и очаровательные животные.

Можете в этом убедиться, взглянув на подборку снимков чудесных щенят, которые точно украдут ваши сердечки, а им за этого ничего не будет!

«Возможно, мы купили кролика», «Моя собака Джиджи, обожающая снег», «Мой босс привел на работу своего нового щенка. Производительность резко снизилась», «Мне срочно нужна инструкция, моя овчарка сломалась», «Немецкая овчарка? По-моему мы взяли кенгуру», - комментируют фото пользователи сети.

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