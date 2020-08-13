  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами

    • Розсилка
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами

    Фото художника пугают не хуже самих кошмаров

    Творчество помогает людям не только раскрывать таланты, но и справляться со своими страхами. Например, американский фотограф Николас Бруно превратил свои сонные параличи в сюрреалистические снимки, в которых он воспроизводит сюжеты своих пугающих галлюцинаций. По словам фотографа, это помогает ему пережить эти ужасы, потому что в реальности он может как-то воздействовать на ситуацию, в то время как при сонном параличе он бессилен.

    Николас Бруно — фотограф, который превращает свой сонный паралич во вдохновение. Сейчас Николасу 26 лет, и от сонного паралича он страдает с 15 лет.

    Обычно это состояние наступает, когда человек засыпает или просыпается. Тело еще или уже находится в сонном состоянии, а вот мозг активен, из-за чего человек не может двигаться, однако уже может понять, что он не спит. В это время могут появляться сновидения, схожие с галлюцинациями — может показаться, что в комнате есть кто-то еще, причем чаще всего это вызывает пугающие и страшные ощущения. Длится сонный паралич от нескольких секунд до минут, но этого времени бывает достаточно, чтобы по полной прочувствовать всю неприятность этого состояния.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами
    Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами

    Обычно у людей сонный паралич случается несколько раз в жизни, но для Николаса он стал постоянным спутником

    У меня были пугающие галлюцинации, мне было очень страшно: безликие фигуры, прикосновения призрачных рук, которые стирали реальность вокруг меня — все это происходило, пока я был полностью парализован и в то же время не спал.

    Николас решил не боятся этого состояния и сделал его основой для своих фотографий

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

    Читайте также: Соратник Авакова похвастался отдыхом в Хорватии (фото)

    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ