Фотограф создает завораживающие работы, вдохновленные его сонными параличами



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Фото художника пугают не хуже самих кошмаров

Творчество помогает людям не только раскрывать таланты, но и справляться со своими страхами. Например, американский фотограф Николас Бруно превратил свои сонные параличи в сюрреалистические снимки, в которых он воспроизводит сюжеты своих пугающих галлюцинаций. По словам фотографа, это помогает ему пережить эти ужасы, потому что в реальности он может как-то воздействовать на ситуацию, в то время как при сонном параличе он бессилен.

Николас Бруно — фотограф, который превращает свой сонный паралич во вдохновение. Сейчас Николасу 26 лет, и от сонного паралича он страдает с 15 лет.

Обычно это состояние наступает, когда человек засыпает или просыпается. Тело еще или уже находится в сонном состоянии, а вот мозг активен, из-за чего человек не может двигаться, однако уже может понять, что он не спит. В это время могут появляться сновидения, схожие с галлюцинациями — может показаться, что в комнате есть кто-то еще, причем чаще всего это вызывает пугающие и страшные ощущения. Длится сонный паралич от нескольких секунд до минут, но этого времени бывает достаточно, чтобы по полной прочувствовать всю неприятность этого состояния.

Обычно у людей сонный паралич случается несколько раз в жизни, но для Николаса он стал постоянным спутником

У меня были пугающие галлюцинации, мне было очень страшно: безликие фигуры, прикосновения призрачных рук, которые стирали реальность вокруг меня — все это происходило, пока я был полностью парализован и в то же время не спал.

Николас решил не боятся этого состояния и сделал его основой для своих фотографий

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