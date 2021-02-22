Американка создала приют для кошек-инвалидов, которые были никому не нужны (фото)

Мишель основала Milo’s Sanctuary, потому что хотела, чтобы у больных и старых кошек был безопасный дом

Большинство людей мечтает об идеальном, здоровом и симпатичном питомце, который будет приносить много радости, но не будет создавать проблемы. В таком желании нет ничего ужасного, однако из-за этого многие больные или пожилые кошки остаются в одиночестве на обочинах дорог.

Женщина по имени Мишель Хоффман из Санта-Барбары (Калифорния, США) создала приют для кошек, которые оказались нежеланными и ненужными из-за своих особенностей. В ее приюте Milo’s Sanctuary живет около 75 котеек с инвалидностью, неизлечимыми болезнями или травмами.

Мишель основала Milo’s Sanctuary, потому что хотела, чтобы у больных и старых кошек был безопасный дом, в котором они могли бы получить заботу и любовь.

«К сожалению, некоторые кошки живут с нами недолго, но мы даем им все самое лучшее: хорошую еду, медицинское обслуживание, мягкие кровати, прогулки, игры и, самое главное, много любви», — говорит Мишель.

Большинство кошек сотрудники Milo’s Sanctuary забирают с улицы. Зачастую котейки попадают в приют с тяжелейшими травмами и болезнями, но работники стараются помочь каждому.

Когда кошек привозят в приют, их изолируют на 14 дней. За животными наблюдают ветеринары, чтобы проверить их на наличие каких-либо заболеваний, поведенческих проблем, а также проблем с питанием и посещением туалета.

Milo’s Sanctuary принимает только ограниченное количество животных для того, чтобы каждая кошка, вне зависимости от ее особенностей, могла получить должный уход.

«Мы знаем свои пределы как в космосе, так и в финансовых возможностях», — сказала основательница приюта.

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