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    Курьез

    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку

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    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку

    В этой подборке нет какой-то информационной ценности, один позитив

    В современном мире существует более 30 видов ластоногих, среди которых можно найти огромных морских слонов и небольших тюленей. Они сильно отличаются друг от друга, но есть одна вещь, которая объединяет их всех — умение веселиться.

    Мы собрали для вас забавные фото тюленей, которые смеются так искренне, словно им рассказали самую смешную в мире шутку. В этой подборке нет какой-то информационной ценности, один позитив.

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    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

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