Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В этой подборке нет какой-то информационной ценности, один позитив

В современном мире существует более 30 видов ластоногих, среди которых можно найти огромных морских слонов и небольших тюленей. Они сильно отличаются друг от друга, но есть одна вещь, которая объединяет их всех — умение веселиться.

Мы собрали для вас забавные фото тюленей, которые смеются так искренне, словно им рассказали самую смешную в мире шутку. В этой подборке нет какой-то информационной ценности, один позитив.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

«Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.