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    Курьез

    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно

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    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно

    Подборка заброшенных мест, которые погрузят вас в свою особенную атмосферу

    Люди создают прекрасные и величественные здания, но иногда происходит так, что в конце концов некоторые объекты становятся никому не нужными. И стоят эти заброшенные здания, покрытые налетом временем, увитые растениями, которые словно чувствуют, что никто их теперь не остановит.

    От мест, покинутых человеком, веет тайной, которую прячут в себе железо и камень и никому уже не расскажут. Это и притягивает, и пугает.

    Мы собрали для вас примеры заброшенных мест, которые погрузят вас в свою особенную атмосферу.

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    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно
    Мир без человека. Фото заброшенных мест, которые завораживают и пугают одновременно

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США собака получила в наследство $5 миллионов.

    Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.

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    Теги: фотография курьез
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