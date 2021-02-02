Курьезные фото песиков, которые ни за что на свете позволят хозяину побыть наедине

Когда вы живете с песиком, будьте готовы к тому, что каждое ваше движение может привлечь внимание любопытного и игривого существа

Совать нос в чужие дела — дело, конечно, не самое уважаемое. Но если это холодный и мокрый носик с отличным нюхом, все возражения отходят на второй план! Ведь как можно отказать любимому гавкающему питомцу в удовольствии последить за своим занятым хозяином?

Сегодня мы собрали для вас 17 любопытных песиков, которые не пускают на ветер свой талант следопыта и уж точно не позволят расслабиться своему хозяину. Итак, смотрим!

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.