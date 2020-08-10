Фото собак, которые выглядят точь-в-точь, как диснеевские персонажи



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Недавно в приложении Snapchat появился фильтр, который позволяет перевоплотить собак в их анимационные версии

В течение многих лет главными героями фильмов студии Disney были принцы и принцессы, однако в последнее время выходит все больше проектов, где история разворачивается вокруг братьев наших меньших.

Недавно в приложении Snapchat появился фильтр, который позволяет перевоплотить собак в их анимационные версии. Люди остались в восторге от новых образов своих питомцев и получившимися снимками поделились в соцсетях. Собрали для вас фото песелей, которые легко бы могли появиться в диснеевских мультфильмах.

Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.