Как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности: впечатляющие фото

Художница с помощью искусственного интеллекта показывает, как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности

У каждого мультфильма есть свой особый стиль прорисовки персонажей, но чаще всего их образы бывают далеки от того, как выглядят реальные люди. И это дает большой простор для фантазии художников, которые представляют, как любимые персонажи могли бы выглядеть в жизни.

Этим и занимается художница Саумя Шарма, которая создает реалистичные образы мультгероев, но основывается не только на своих догадках, но и на работе искусственного интеллекта.

Итак, как могли бы выглядеть в реальности персонажи Диснея?

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