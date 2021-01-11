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    Фото

    Как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности: впечатляющие фото

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    Как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности: впечатляющие фото

    Художница с помощью искусственного интеллекта показывает, как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности

    У каждого мультфильма есть свой особый стиль прорисовки персонажей, но чаще всего их образы бывают далеки от того, как выглядят реальные люди. И это дает большой простор для фантазии художников, которые представляют, как любимые персонажи могли бы выглядеть в жизни.

    Этим и занимается художница Саумя Шарма, которая создает реалистичные образы мультгероев, но основывается не только на своих догадках, но и на работе искусственного интеллекта.

    Итак, как могли бы выглядеть в реальности персонажи Диснея?

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    Аврора, «Спящая красавица»
    Моана, «Моана»
    Аладдин, «Аладдин»
    Принц Навин, «Принцесса и лягушка»
    Принц Адам, «Красавица и чудовище»
    Как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности: впечатляющие фото
    Как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности: впечатляющие фото
    Питер Пэн, «Питер Пэн»
    Принц Филипп, «Спящая красавица»
    Ариэль, «Русалочка»
    Как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности: впечатляющие фото
    Как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности: впечатляющие фото
    Как герои Диснея могли бы выглядеть в реальности: впечатляющие фото
    Белль, «Красавица и чудовище»

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

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    Теги: фотография искусство искусственный интеллект
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