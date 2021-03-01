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    В России мужчина регулярно изменял жене с собакой. Теперь женщина хочет развестись

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    В России мужчина регулярно изменял жене с собакой. Теперь женщина хочет развестись

    Что заставляло мужчину совершать подобные действия – остается загадкой

    Жительница Самары разводится с мужем из-за необычной измены. Причиной стали сексуальные отношения 30-летнего мужчины с собакой.

    Как пишет портал «Pro город. Самара», он сам признался жене в предательстве. Измены происходили регулярно, пока женщины не было дома.

    «Он сам мне в этом признался. Долго таил это в себе, боялся рассказывать. Понял, что дальше так быть не может. По собаке я не видела, что что-то не так», — рассказала женщина.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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    Теги: курьез
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