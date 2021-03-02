Аль Пачино уснул во время церемонии вручения «Золотого глобуса» (видео)

Актер был номинирован на кинопремию за роль в «Охотниках»

Голливудский актер Аль Пачино, который был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале» за роль в «Охотниках», кажется, уснул во время онлайн-церемонии вручения премии.

80-летний Аль Пачино — обладатель пяти премий «Золотой глобус» и 13 номинаций на нее. А еще у него есть «Оскар», «Золотой лев», «Эмми» (две победы!) и так далее… Словом, церемонии вручения премий для актера уже должны были стать обыденностью, а эта так вообще проходила по зуму, даже из дома можно было не выходить.

yall just had to wake al pacino up from his nap huh pic.twitter.com/4iUvhPzWk7 — Nariman⃒⃘ (@slytherinus) March 1, 2021

Вероятно, по этой причине (или какой-то другой) Аль Пачино расслабился настолько, что задремал. К счастью, в нужный момент он все-таки проснулся. Хотя мог бы спать и дальше — награда досталась не ему, а Джошу ОʼКоннору из сериала «Корона».

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«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».