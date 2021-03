Аль Пачино уснул во время церемонии вручения «Золотого глобуса» (видео)

Голливудский актер Аль Пачино, который был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале» за роль в «Охотниках», кажется, уснул во время онлайн-церемонии вручения премии.

80-летний Аль Пачино — обладатель пяти премий «Золотой глобус» и 13 номинаций на нее. А еще у него есть «Оскар», «Золотой лев», «Эмми» (две победы!) и так далее… Словом, церемонии вручения премий для актера уже должны были стать обыденностью, а эта так вообще проходила по зуму, даже из дома можно было не выходить.

yall just had to wake al pacino up from his nap huh pic.twitter.com/4iUvhPzWk7