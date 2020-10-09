Женатый британец спустил деньги компании на секс с порнозвездой



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Джемма Мэсси — 36-летняя владелица стрипклуба, которая называет себя одной из самых высокооплачиваемых порнозвезд страны Фото: @ladygemmamassey

Обвиняемый назвал расходы на личные нужды «преимуществами этой работы»

В Великобритании женатый бухгалтер признался, что потратил 68 тысяч фунтов стерлингов (6,9 миллиона рублей), принадлежащих его компании, на секс с проститутками. Об этом сообщает издание The Mirror.

42-летнего Мохаммеда Асиф Хана (Mohammed Asif Khan), работавшего в 2018-2019 годах в компании North of England Coachworks Ltd, занимающейся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, обвиняют в краже одного миллиона фунтов стерлингов у фирмы.

Хан признался, что потратил некоторую часть денег на четырех проституток. Одной из них была Джемма Мэсси (Gemma Massey) — 36-летняя владелица стрипклуба, которая называет себя одной из самых высокооплачиваемых порнозвезд страны. За час своих эскорт-услуг она берет тысячу фунтов стерлингов (101 тысяча рублей). Поначалу британец отказывался говорить, на что ушли деньги, чтобы не позорить семью.

Обвиняемый отрицает, что украл деньги у компании. Он утверждает, что тратил деньги, которые ему вернула фирма после того, как он якобы дал ей в долг 800 тысяч фунтов стерлингов. Также Хан назвал расходы на личные нужды «преимуществами этой работы». Он заявил, что это необычный метод поощрения сотрудников.

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