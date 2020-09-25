Ученые доказали, что секс помогает восстановиться после сердечного приступа



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По данным специалистов, сохранение сексуальной активности снижает риск смерти после приступа на 35%

Сексуальная активность может снизить риск смерти после сердечного приступа на 35%. К такому выводу пришли ученые из Тель-Авивского университета. Об этом пишет Daily Mail.

В исследовании приняли участие 495 человек, переживших сердечный приступ в возрасте 65 лет и младше. Их разделили на две группы: в одной были те, кто сократил сексуальную активность, а в другой — те, кто поддерживал активную половую жизнь.

Уточняется, что за 22 года наблюдения 211 пациентов (43%) умерли. Но риск смерти в группе, которая продолжала заниматься сексом, был примерно на треть ниже.

«Некоторые пациенты долго не решаются возобновить сексуальную активность после сердечного приступа. Сексуальность и сексуальная активность — это маркеры благополучия. Возобновление сексуальной активности вскоре после сердечного приступа может быть частью восприятия себя как здорового, функционирующего, молодого и энергичного человека», — рассказал автор исследования профессор Ярив Гербер.

По его словам, сохранение сексуальной активности может привести к более здоровому образу жизни в целом.—

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