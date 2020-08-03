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    Курьез

    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)

    • Розсилка
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)

    Снимки отражают всю гамму эмоций будущих мужей — от безудержной радости до слез

    Свадьба — сам по себе праздник, до краев наполненный эмоциями, но там есть и такие моменты, где чувства переполняют участников так, что сдержать их становится просто невозможно. В ту секунду, например, когда жених впервые видит свою невесту в свадебном платье (если они не выбирали его вместе, конечно же).

    Этот момент частенько удается запечатлеть фотографу, и получившиеся снимки отражают всю гамму эмоций будущих мужей — от безудержной радости до слез.

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    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)
    Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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    фотография праздник курьез свадьба
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