Женихи впервые увидели невесту в свадебном платье и не сумели сдержать эмоции (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снимки отражают всю гамму эмоций будущих мужей — от безудержной радости до слез

Свадьба — сам по себе праздник, до краев наполненный эмоциями, но там есть и такие моменты, где чувства переполняют участников так, что сдержать их становится просто невозможно. В ту секунду, например, когда жених впервые видит свою невесту в свадебном платье (если они не выбирали его вместе, конечно же).

Этот момент частенько удается запечатлеть фотографу, и получившиеся снимки отражают всю гамму эмоций будущих мужей — от безудержной радости до слез.

Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.