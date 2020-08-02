Секс раз в год и переборчивость: 10 самых романтичных животных



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Лебеди, пожалуй, это самые серьезные птицы в плане отношений

Мы привыкли думать, что только человек серьезно относится к сексу, а другие животные просто делают это по велению инстинктов. Это не так! Вот романтичные и даже печальные истории о некоторых братьях наших меньших.

1. Панды

Гигантские панды занимаются сексом раз в год, и то если повезет. Так вышло, что панда женского пола способна принять мужской орган и забеременеть только раз в год весной в течение 1-3 дней. Если парень не успел - все, жди целый год. Кроме того, панды очень разборчивы и не отдаются первому встречному.

2. Гуппи

При длительном наблюдении за этими рыбками ученые заметили, что самки гуппи явно предпочитают одних самцов другим. Скорее всего, это зависит от количества чешуек оранжевого цвета на кавалере. Любопытно!

3. Пауки-волки

Этот вид пауков знаменит своим любовным танцем, без которого дама не примет кавалера. У них прекрасно получилось бы давить окурки сразу всеми ногами!

4. Королевские пингвины

Большинство видов пингвинов на поверку оказались моногамными, но королевских можно назвать “серийно моногамными”: у них каждый раз серьезные отношения, но партнерши могут меняться. Наверняка у тебя тоже есть знакомый (возможно, он пингвин?), у которого каждая новая женщина - любовь всей жизни.

5. Слоны

Ты наверняка знаешь, что беременность у слонихи длится 22 месяца - почти 2 года! При этом она рожает малыша весом около 120 кг (тут у тебя внутри что-то дрогнуло, правда?). Так что слонихи весьма ответственно подходят к выбору партнера. Слону приходится довольно долго гоняться за ней с предложением хобота и сердца, пока она наконец не сдастся.

6. Макаки

Самки макак могут принимать нескольких самцов во время овуляции, но имеют строгие предпочтения. Отцом станет тот самец, который имеет высокий “рейтинг” в обезьяньей семье - это значит, что он будет хорошо охранять будущего ребенка и заботиться о нем.

7. Лебеди

Пожалуй, это самые серьезные птицы в плане отношений. Они моногамны, причем сватовство часто происходит еще в ранней молодости после брачного танца. Если один лебедь из пары умирает, у второго наступает период траура, а затем он с большой вероятностью покинет стаю и только в этом случае создаст новую семью.

8. Гиббоны

Большинство обезьян полигамны, но не гиббоны. Они довольно долго сватаются, затем создают семью, часто - отдельно от большой стаи, пока дети не подрастут.

9. Волки

Моногамные животные, которые могут даже спать рядом! Кроме того, умеют флиртовать: молодой волк облизывает голову невесты, кладет передние лапы ей на плечи - в общем, делает все, чтобы ее заинтересовать.

10. Горлицы

Эти птицы танцуют долгие брачные танцы, чтобы привлечь самок, а также флиртуют с ними, наклоняя голову и вытягивая шею.