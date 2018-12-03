Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)



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Посетителям также предлагают сделать собственную подвижную фотографию.

К рождественским праздникам один из лучших аэропортов мира, сингапурский Чанги, превратился в рай для фанатов Поттерианы.

В течение трех месяцев посетители смогут ожидать свой рейс с наслаждением - фотографироваться с поездами на платформе 9¾ и тематическими декорациями, выбирать поттерианские сувениры, участвовать в различных мероприятиях и заряжаться магической атмосферой. Ведь в одном из терминалов аэропорта Чанги в Сингапуре расположилась волшебная деревня Хогсмид.

Посетителям также предлагают сделать собственную подвижную фотографию. А с 6 января 2019 в здании также будут проходить снежное и световое шоу.

Джерело: platfor.ma