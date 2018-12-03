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    Жизнь

    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)

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    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)

    Посетителям также предлагают сделать собственную подвижную фотографию.

    К рождественским праздникам один из лучших аэропортов мира, сингапурский Чанги, превратился в рай для фанатов Поттерианы.

    В течение трех месяцев посетители смогут ожидать свой рейс с наслаждением - фотографироваться с поездами на платформе 9¾ и тематическими декорациями, выбирать поттерианские сувениры, участвовать в различных мероприятиях и заряжаться магической атмосферой. Ведь в одном из терминалов аэропорта Чанги в Сингапуре расположилась волшебная деревня Хогсмид.

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    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)
    Аэропорт в Сингапуре превратили в мир Гарри Поттера (фото)

    Посетителям также предлагают сделать собственную подвижную фотографию. А с 6 января 2019 в здании также будут проходить снежное и световое шоу.

    Джерело: platfor.ma

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