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    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото

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    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото

    Любители котов устроили флешмоб

    Недавно мы рассказывали вам о том, что пользователи ТикТока запустили флешмоб, в котором решили показать, как их собаки выглядили, когда были в приюте, и как они выглядят теперь.

    Хозяева котов просто не могли не присоединиться к этому движению, и тоже решили показать, как изменились их любимцы, попав из приютов в теплые дома и квартиры.

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    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото
    Как изменились бездомные коты, когда попали к любящим хозяевам: трогательные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Австралии отважный кот ценой собственной жизни спас детей от ядовитой змеи.

    Двое детей из Квинсленда играли у себя в саду вместе с любимым котом по кличке Артур, когда заметили, что совсем рядом появилась восточная коричневая змея. Увидев змею, отважный котейка тут же бросился на нее, чтобы защитить своих маленьких хозяев. Артуру удалось убить змею, но опасная рептилия успела его укусить.

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    Теги: кот курьез
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