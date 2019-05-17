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    Шоу-биз

    Самый трогательный номер «Евровидения-2019»: поклонников покорило выступление группы Shalva Band

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    Самый трогательный номер «Евровидения-2019»: поклонников покорило выступление группы Shalva Band
    Daily Express

    Участники коллектива имеют различные формы инвалидности

    Вчера, 16 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». В рамках полуфинала выступили 18 конкурсантов. Кроме этого, во время голосования меломаны и поклонники конкурса увидели несколько выступлений приглашенных артистов.

    Одно из них покорило поклонников «Евровидения-2019», а некоторых меломанов даже довело до слез. 

    На сцене песенного конкурса выступил особенный коллектив - Shalva Band. Участники с самыми разными формами инвалидности исполнили трогательную композицию A Million Dreams (Миллионы мечтаний). 

    Стоит отметить, что группа Shalva Band подавала заявку на участие в конкурсе «Евровидения-2019» от Израиля, но в последний момент отказалась от участия. 

    Напомним, что букмекеры изменили свои прогнозы после двух полуфиналов. Кто может победить в международном песенном конкурсе читайте здесь.

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