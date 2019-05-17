Самый трогательный номер «Евровидения-2019»: поклонников покорило выступление группы Shalva Band



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Daily Express

Участники коллектива имеют различные формы инвалидности

Вчера, 16 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». В рамках полуфинала выступили 18 конкурсантов. Кроме этого, во время голосования меломаны и поклонники конкурса увидели несколько выступлений приглашенных артистов.

Одно из них покорило поклонников «Евровидения-2019», а некоторых меломанов даже довело до слез.

На сцене песенного конкурса выступил особенный коллектив - Shalva Band. Участники с самыми разными формами инвалидности исполнили трогательную композицию A Million Dreams (Миллионы мечтаний).

Стоит отметить, что группа Shalva Band подавала заявку на участие в конкурсе «Евровидения-2019» от Израиля, но в последний момент отказалась от участия.

Напомним, что букмекеры изменили свои прогнозы после двух полуфиналов. Кто может победить в международном песенном конкурсе читайте здесь.