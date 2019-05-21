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    Шоу-биз

    Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве

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    Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве

    Фламенко — это искусство ранить сердце без кинжала

    30 мая состоится вечер зажигательного фламенко с участием испанской танцовщицы Марии Кабальеро и украинского ансамбля Piano Flamenco Band в Caribbean Club Concert Hall. Всех гостей и участников действа закружит ураган испанских страстей.

    Волшебная гостя вечера — Мария Кабальеро — экстравагантная страстная танцовщица с родины фламенко, артистка Cirque du Soleil и резидент лучших сцен Европы. Ее танец — взрывной микс из традиционного фламенко и трендов современной хореографии.

    30 мая гостей вечера ждут чувственные ритмы и мелодии Испании, шарм фортепиано в классическом звучании и пьянящая хореография Марии Кабальеро в сопровождении киевских виртуозов Piano Flamenco Band. Музыку известных испанских композиторов – Paco de Lucia, Montse Cortes, Pablo Maldonado, Maria Toledo, Aleх Conde – виртуозы исполнят в оригинальном звучании.

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    Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве
    Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве
    Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве
    Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве
    Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве
    Испанская танцовщица фламенко Мария Кабальеро выступит в Киеве

    Piano Flamenco Band играют музыку в стилях фламенко-джаз и фламенко-фьюжн. К характерному «испанскому» звучанию гитары и кахона они добавляют фортепиано, благодаря этому их музыка приобретает новую мелодичность.

    Говорят, фламенко — это искусство ранить сердце без кинжала. Вы готовы к знакомству с самой эмоциональной музыкой в мире? Тогда ищите билеты на сайте.

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