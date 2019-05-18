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    Шоу-биз

    «Евровидение-2019»: все конкурсанты и композиции гранд-финала

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    «Евровидение-2019»: все конкурсанты и композиции гранд-финала
    Andres Putting, eurovision.tv

    Два полуфинала «Евровидения-2019» уже остались позади и сегодня поклонники узнают, кто получит хрустальный микрофон

    Сегодня вечером весь мир будет наблюдать за главным музыкальным событием года, которое пройдет в Тель-Авиве. Именно там, в 22.00 состоится гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». На сцену выйдут 26 конкурсантов из разных стран и постараются покорить своими вокальными данными, постановками и энергетикой. Согласно жеребьевке, которая состоялась после второго полуфинала, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

    1. МальтаMichela - Chameleon

    2. АлбанияЙонида Маличи  Ktheju tokës

    3. Чехия, Lake Malawi — Friend of a Friend

    4. Германия. S!sters — Sister

    5. Россия. Сергей Лазарев — Scream

    6. Дания. Леонора — Love Is Forever

    7.Сан-МариноСерхат — Say Na Na Na

    8. Северная Македония. Тамара Тодевска  Proud

    9. Швеция. Йон Лундвик  Too Late For Love

    10. СловенияЗала Краль и Гашпер Шантл — Sebi

    11. Кипр. Tamta — Replay

    12. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade

    13. Греция. Катерина Дуска — Better Love

    14. ИзраильКоби Марими — Home

    15. НорвегияKeiiNO  Spirit in the Sky

    16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us

    17. Исландия. Hatari — Hatrið mun sigra

    18. Эстония. Виктор Крон — Storm

    19. Беларусь, ZENA — Like It

    20. АзербайджанЧингиз  Truth

    21. ФранцияБилал Ассани — Roi

    22. Италия. Mahmood — Soldi

    23. Сербия. Невена Божович — Kruna

    24. Швейцария. Лука Хэнни  She Got Me

    25. Австралия. Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity

    26. ИспанияMiki — La Venda

    Стоит отметить, что в гранд-финале меломанов и поклонников конкурса «Евровидение-2019» ждет несколько сюрпризов, одним из которых станет выступление Мадонны.

    Артистка споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

    Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.






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