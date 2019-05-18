«Евровидение-2019»: все конкурсанты и композиции гранд-финала



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Andres Putting, eurovision.tv

Два полуфинала «Евровидения-2019» уже остались позади и сегодня поклонники узнают, кто получит хрустальный микрофон

1. Мальта . Michela - Chameleon

2. Албания . Йонида Маличи — Ktheju tokës

3. Чехия , Lake Malawi — Friend of a Friend

4. Германия. S!sters — Sister

5. Россия. Сергей Лазарев — Scream

6. Дания. Леонора — Love Is Forever

7.Сан-Марино . Серхат — Say Na Na Na

8. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud

9. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love

10. Словения . Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi

11. Кипр. Tamta — Replay

12. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade

13. Греция. Катерина Дуска — Better Love

14. Израиль . Коби Марими — Home

15. Норвегия . KeiiNO — Spirit in the Sky

16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us

17. Исландия. Hatari — Hatrið mun sigra

18. Эстония. Виктор Крон — Storm

19. Беларусь , ZENA — Like It

20. Азербайджан . Чингиз — Truth

21. Франция . Билал Ассани — Roi

22. Италия . Mahmood — Soldi

23. Сербия. Невена Божович — Kruna

24. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me

25. Австралия. Кейт Миллер - Хайдке — Zero Gravity

26. Испания . Miki — La Venda

Сегодня вечером весь мир будет наблюдать за главным музыкальным событием года, которое пройдет в Тель-Авиве. Именно там, в 22.00 состоится гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». На сцену выйдут 26 конкурсантов из разных стран и постараются покорить своими вокальными данными, постановками и энергетикой. Согласно жеребьевке, которая состоялась после второго полуфинала, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

Стоит отметить, что в гранд-финале меломанов и поклонников конкурса «Евровидение-2019» ждет несколько сюрпризов, одним из которых станет выступление Мадонны.

Артистка споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.



















