«Евровидение-2019»: все конкурсанты и композиции гранд-финала
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Andres Putting, eurovision.tv
Два полуфинала «Евровидения-2019» уже остались позади и сегодня поклонники узнают, кто получит хрустальный микрофонСегодня вечером весь мир будет наблюдать за главным музыкальным событием года, которое пройдет в Тель-Авиве. Именно там, в 22.00 состоится гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». На сцену выйдут 26 конкурсантов из разных стран и постараются покорить своими вокальными данными, постановками и энергетикой. Согласно жеребьевке, которая состоялась после второго полуфинала, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:
1. Мальта. Michela - Chameleon
2. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokës
3. Чехия, Lake Malawi — Friend of a Friend
4. Германия. S!sters — Sister
5. Россия. Сергей Лазарев — Scream
6. Дания. Леонора — Love Is Forever
7.Сан-Марино. Серхат — Say Na Na Na
8. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud
9. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love
10. Словения. Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi
11. Кипр. Tamta — Replay
12. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade
13. Греция. Катерина Дуска — Better Love
14. Израиль. Коби Марими — Home
15. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky
16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us
17. Исландия. Hatari — Hatrið mun sigra
18. Эстония. Виктор Крон — Storm
19. Беларусь, ZENA — Like It
20. Азербайджан. Чингиз — Truth
21. Франция. Билал Ассани — Roi
22. Италия. Mahmood — Soldi
23. Сербия. Невена Божович — Kruna
24. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me
25. Австралия. Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity
26. Испания. Miki — La Venda
Стоит отметить, что в гранд-финале меломанов и поклонников конкурса «Евровидение-2019» ждет несколько сюрпризов, одним из которых станет выступление Мадонны.
Артистка споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.
Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.