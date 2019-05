«Евровидение-2019»: все конкурсанты и композиции гранд-финала

Два полуфинала «Евровидения-2019» уже остались позади и сегодня поклонники узнают, кто получит хрустальный микрофон

, Lake Malawi — Friend of a Friend

3. Чехия , Lake Malawi — Friend of a Friend

3. Чехия , Lake Malawi — Friend of a Friend

Say

Too Late For Love

9. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love

Spirit in the Sky

15. Норвегия . KeiiNO — Spirit in the Sky

Bigger Than Us

16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us

16. Великобритания. Майкл Райс — Bigger Than Us

, ZENA — Like It

19. Беларусь , ZENA — Like It

19. Беларусь , ZENA — Like It

19. Беларусь , ZENA — Like It

19. Беларусь , ZENA — Like It

24. Швейцария. Лука Хэнни

—

She Got Me