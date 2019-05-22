Уитни Хьюстон превратят в голограмму для нового музыкального тура



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Уитни Хьюстон

Наследники певицы также думают создать мюзикл о ее жизни и выпустить альбом неизданных треков

Наследники Уитни Хьюстон объединились с компанией Base Hologram, чтобы создать музыкальный тур, в котором будет «выступать» голограмма певицы. В концертах используют записи вокала Уитни Хьюстон, а «выступление» голограммы будет сопровождать оркестр.

Шоу «Вечер с Уитни» (An Evening with Whitney) стартует в начале 2020 года. Base Hologram разработала голограммы Роя Орбисона, Бадди Холли и Марии Каллас. Также компания занималась созданием голограмм-шоу Эми Уайнхаус, но отложила его.

«Уитни обожала свою аудиторию, и поэтому мы знаем, что ей бы понравилась эта голографическая театральная концепция», — отметила Пэт Хьюстон, родственница и менеджер певицы. Наследница артистки заключила сделку с компанией Primary Wave Music Publishing на $14 миллионов. Помимо голограммы у исполнительницы может появиться альбом неизданных песен и бродвейский мюзикл.

Уитни Хьюстон умерла в 2012 году из-за несчастного случая — она была найдена без сознания в ванне в отеле Beverly Hilton, а прибывшие врачи не сумели спасти певицу. Позднее полиция сообщила, что Хьюстон страдала от коронарной недостаточности , а в ее крови были обнаружены следы наркотиков, в том числе кокаина и марихуаны.

Джерело: Bird In Flight