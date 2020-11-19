Илона Гвоздева показала, как после родов привести в порядок ягодицы (видео)

Артистка дала мастер-класс

Украинская танцовщица Илона Гвоздева решила упростить жизнь молодым мамам. Хореограф, которая и сама пока восстанавливается после вторых родов, показала, как можно постепенно возвращать свою физическую форму без вреда для организма. Гвоздева на своей странице в Instagram запостила видео, в котором проводит тренировки для ног и ягодиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илона Гвоздева Dancer (@ilonagvozdeva)

«Послеродовое восстановление, упражнения для ног и ягодиц. Обращаю ваше внимание на то, что: уровень начальный, упражнения базовые, без стресса для организма, без фанатизма. Количество повторений минимальна. Обязательно разогрев сначала. Легкий стретчинг в конце», - подписала видео Илона.

Илона отметила, что начинать тренировки можно не ранее 5-6 недель после родов.

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