Скандальный Иван Дорн спел дуэтом с Джерадом Лето в Киеве

Украинский артист неожиданно вышел на сцену во время концерта группы 30 Seconds to Mars

Украинский певец Иван Дорн, который в последние годы активно выступает в России, спел вместе с Джерадом Лето на концерте группы 30 Seconds to Mars в Киеве. Концерт состоялся 30 апреля во Дворце Спорта. Во время выступления Лето позвал Дорна из-за кулис и они вместе спели припев песни Walk on Water с нового альбома группы под названием America.



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Украинский артист неожиданно вышел на сцену во время концерта группы 30 Seconds to Mars

Украинский певец Иван Дорн, который в последние годы активно выступает в России, спел вместе с Джерадом Лето на концерте группы 30 Seconds to Mars в Киеве. Концерт состоялся 30 апреля во Дворце Спорта.

Во время выступления Лето позвал Дорна из-за кулис и они вместе спели припев песни Walk on Water с нового альбома группы под названием America.

Отметим, что это не последний сюрприз от Ивана Дорна. На официальной странице скандального артиста в социальной сети Facebook, анонсировано еще одно выступление - 1 июня.

В описании события уточняется, что во время концерта певец презентует свой англоязычный альбом Open The Dorn.