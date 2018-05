Скандальный Иван Дорн спел дуэтом с Джерадом Лето в Киеве

Украинский артист неожиданно вышел на сцену во время концерта группы 30 Seconds to Mars

Украинский певец Иван Дорн, который в последние годы активно выступает в России, спел вместе с Джерадом Лето на концерте группы 30 Seconds to Mars в Киеве. Концерт состоялся 30 апреля во Дворце Спорта. Во время выступления Лето позвал Дорна из-за кулис и они вместе спели припев песни Walk on Water с нового альбома группы под названием America.