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    Жизнь

    Борис Моисеев оказался прикован к постели после инсульта

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    Певец Борис Моисеев - Борис Моисеев оказался прикован к постели после инсульта
    Певец Борис Моисеев

    Артист так и не вернулся к обычной жизни после того, как перенес инсульт

    Российский певец Борис Моисеев оказался прикован к постели. Об этом сообщает «Собеседник».

    Артист так и не вернулся к обычной жизни после того, как перенес инсульт. Тамара Пухова, общественный деятель и адвокат, рассказала, что состояние здоровья певца в последние дни заметно ухудшилось.

    «Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит», — сообщила Пухова. Ее слова подтвердила актриса Алена Кравец, знакомая с состоянием певца.

    «Борис Моисеев всегда был человеком-фейерверком, человеком-праздником. Его энергия, эпатаж на грани, провокации всегда мне очень импонировали», — отметила Кравец. Она рассказала, что училась у артиста смелости, дерзости и нестандартности. «Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось», — добавила Кравец.

    Об ухудшении здоровья Бориса Моисеева стало известно в сентябре. Тогда Татьяна Пухова отмечала, что из-за невозможности выступать певец оказался в трудном финансовом положении.

     

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