Британский кондитер признался, что дожил до 100 лет благодаря сладостям

Мужчина по-прежнему в хорошей форме и ведет активный образ жизни

Англичанин Лесли Хеймен недавно отметил впечатляющую дату — 100 лет. В 12-летнем возрасте мужчина начал работать в кондитерской города Илминстер, графство Сомерсет, которую основал еще его дед. За это время он пережил Вторую мировую войну и дважды чуть не погиб — во время извержения вулкана Этна и когда его танк подбили фашисты. Сейчас Лесли по-прежнему в хорошей форме и ведет активный образ жизни. Секретом своего долголетия и хорошего самочувствия столетний старец считает здоровый аппетит и любовь к сладостям.

«У Лесли просто невероятный аппетит, он ничего не оставляет на тарелке и никогда не отказывается от десерта. Удивительный человек!» — рассказала 74-летняя невестка Дженнифер.

«Он ест больше, чем я. Не понимаю, как в него помещается вся эта еда!» — шутит 74-летний сын Тим.

У Лесли Хеймена трое детей, пятеро внуков и десять правнуков. Он и сейчас живет в своем доме и занимается садоводством. Любимые блюда долгожителя — яблочный пирог, шоколадный брауни и бисквит.

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