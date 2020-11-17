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    Жизнь

    Толстый нелетающий попугай какапо признан птицей года в Новой Зеландии

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    Толстый нелетающий попугай какапо признан птицей года в Новой Зеландии

    Какапо медленно размножаются, гнездятся на земле, а их главный способ защиты — притвориться кустом

    Конкурс в этом году не обошелся без скандала с накруткой голосов, а новозеландский секс-шо агитировал голосовать за полиаморную птичку с необычайно большими гениталиями.

    В Новой Зеландии подвели итоги онлайн-голосования за звание «Птица года». Его завоевал нелетающий попугай какапо, сообщает учредитель ежегодного конкурса — организация Forest and Bird.

    Новозеландский попугай какапо считается одним из наиболее древних ныне живущих видов птиц. В 1990-х годах какапо были на грани вымирания, но с тех пор количество особей увеличилось с 50 до 213. Длина тела какапо — около 60 сантиметров, а вес в зрелом возрасте — от 2 до 4 килограммов.

    Утратившие способность к полноценному полету, эти птицы выживают только на островах, свободных от хищников, и ведут ночной образ жизни. Как отмечает The Guardian со ссылкой на организаторов конкурса, какапо медленно размножаются, гнездятся на земле, а их главный способ защиты — притвориться кустом.

    Птицу года в Новой Зеландии выбирают с 2005 года. Конкурс учредили для того, чтобы осведомить местных жителей о пернатых и вдохновить их на помощь защитникам дикой природы. Еще одним фаворитом конкурса в этом году был тороа (новозеландский альбатрос), а новозеландский секс-шоп призывал голосовать за птицу хихи — «полиаморную, сексуально активную птичку с большими яичками».

    Не обошлось на конкурсе и без скандала: в него вмешались мошенники и «накрутили» малому пятнистому киви более 1,5 тысячи голосов. Однако официальным наблюдателям удалось обнаружить нарушение, после чего все фейковые голоса были удалены.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: образ жизни в мире животных птицы
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