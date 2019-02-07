Бывший дворецкий леди Дианы прокомментировал слухи о вражде между Кейт Миддлтон и Меган Маркл



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Кейт Миддлтон и Меган Маркл

На британском телевидении стартовало шоу о герцогинях Сассекской и Кембриджской, где обсуждается вопрос отношений между герцогинями

На канале TLC стартовала программа «Кейт против Меган: война принцесс?», в которой приняли участие королевские репортеры, а также люди, близкие ко дворцу. Одним из них стал бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл, который уже неоднократно говорил о том, что Букингемский дворец напоминает сериал «Аббатство Даунтон» с той лишь разницей, что события в нем развиваются гораздо быстрее.

Он также подтвердил, что, если Кейт Миддлтон когда-нибудь станет королевой, то Меган Маркл придется склоняться перед ней в реверансе и жена принца Гарри будет себя чувствовать по этому поводу не в своей тарелке. «Кейт всегда будет на первом плане, что непривычно для Меган, которой придется кланяться перед ней на публике», - говорит Баррелл.

«Она сильная и независимая женщина, чьи взгляды будет сложно изменить. Поэтому стычки с членами королевской семьи и слугами неизбежны, если она не приспособиться и не будет делать то, что ей говорят», — отметил дворецкий.