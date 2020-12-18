Cyberpunk 2077 удалили из PlayStation Store спустя неделю после выпуска

Геймеры жаловались на баги в главной игре года

Когда игру снова можно будет скачать, неизвестно

На сайте PlayStation сообщается, что самую ожидаемую игру года — Cyberpunk 2077 — убирают из виртуального магазина PlayStation Store. Решение принято компанией Sony.

Когда игру снова можно будет скачать, неизвестно, — сказано лишь, что о ее появлении в магазине пользователей уведомят.

Деньги за возврат будут возвращены геймерам.

«Компания стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store», — говорится в сообщении.

Довольные качеством игры геймеры смогут продолжить играть и дальше — во всяком случае, обратной информации в сообщении нет.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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