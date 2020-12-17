Бывшая жена основателя Amazon после развода потратила $4 миллиарда за 4 месяца

Деньги получили 384 организации

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, писательница и юрист Маккензи Скотт за последние четыре месяца пожертвовала почти $4,2 млрд на благотворительность. Об этом она рассказала в блоге на Medium.

Деньги получили 384 благотворительные и гуманитарные организации во всех 50 штатах США, а также в Вашингтоне и Пуэрто-Рико.

«Некоторые из них удовлетворяют основные потребности: продовольственные банки, фонды чрезвычайной помощи и службы поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Другие направлены на устранение долгосрочного системного неравенства, усугубленного кризисом: списание долга, обучение трудоустройству, кредитные и финансовые услуги для малообеспеченных сообществ, образование для малообеспеченных», — рассказала Скотт.

По словам Скотт, чтобы сделать выбор, ее команда изучила 6,5 тысяч различных организаций. Этот список сформировали на основе предложений экспертов, руководителей и волонтеров некоммерческих организаций с многолетним опытом.

Она подчеркнула, что из-за пандемии положение женщин, небелого населения и малоимущих людей в США серьезно ухудшилось, а состояние богатых выросло еще больше.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.