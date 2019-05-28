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    Жизнь

    Дэвид Харбор пообещал, что у «Очень странных дел» будет самый трогательный финал

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    Дэвид Харбор пообещал, что у «Очень странных дел» будет самый трогательный финал

    Пока фанаты «Игры престолов» не могут смириться с разочаровывающей концовкой шоу, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор обещает своим поклонникам трогательный финал

    До премьеры третьего сезона остается чуть больше месяца, так что актерский состав сериала начинает общение с прессой. После того как создатели раскрыли новые детали предстоящих эпизодов, Дэвид Харбор поделился с журналистами, что зрителей ждет очень трогательный финал сезона. «Я думаю, восьмая серия — это самое трогательное, что мы когда-либо снимали. Все, что произойдет в конце, будет очень неожиданным для зрителей и тронет их до глубины души», — пообещал актер.

    Он также сообщил, что Хопперу придется пережить немало страшных моментов, которые вовсе не связаны с чудовищами из других измерений. «Героиня Милли взрослеет, и мне кажется, Хоппер тяжело это воспринимает. Ему не нравится идея, что его маленькая девочка теперь гуляет с мальчиком. Так что в начале сезона он будет чувствовать дискомфорт, ведь его дочь становится подростком, ищет себя, а для Хоппера это страшнее, чем сражение с демогоргонами», — объяснил Харбор.

    В третьем сезоне события сюжета развернутся летом, когда дети будут отдыхать на каникулах, выпускники подрабатывать в торговом центре, а взрослые — разбираться с личными проблемами. И все это отойдет на задний план, когда героям вновь придется столкнуться с чудовищами.

    Джерело: popcornnews

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