Искусственный интеллект предложил «правильный» финал «Игры престолов»



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Учёные выяснили, как должны были развиваться события последнего сезона.

Разработчики искусственного интеллекта решили выяснить с помощью аппаратно-программного комплекса нового поколения, как должен был развиваться сюжет «Игры престолов» без нарушений логики.

Искусственный интеллект показал, что события в саге должны были развиваться иначе. В их варианте событий Дэнерис узнает, что Серсея решила напасть на неё после сражения с мертвыми, разворачивается и разрушает Королевскую Гавань. Варис плетёт заговор против королевы драконов, он вскрывается, Вариса сжигают, Сноу убивает Дэнерис. Затем Сноу казнят или жертвуют им в финальной битве в качестве наказания. И только после этого в самом конце в финале происходит битва живых против мертвых, в которой Короля ночи убивает Бран.

По мнению учёных, шоуранеры сериала пошли на перестановку серий, чтобы избежать прямого цитирования сюжета последней книги Мартина, которая ещё не вышла.

«В той вариации, что нам показали, непонятно, почему Брана делают королем при живом Сноу. А все дело в том, что Сноу уже давно нет в живых. Короля ночи убивает Бран, когда, в общем-то, никого из основных претендентов на престол нет в живых, люди обречены на поражение от мертвых. А Бран всех спасает, убивая Короля ночи. За это очень логично его и делают королем, хоть он и калека, хоть и не может иметь детей», — говорит один из авторов разработки, учёный Евгений Гарин.

Учёные утверждают, что в книге будет именно такая концовка, какую нашёл искусственный интеллект. Таким образом, авторы смогут заработать и на сериале, и на книге. Ожидается, что поклонники будут покупать её в надежде на правильный логичный конец.

Джерело: Киноафиша