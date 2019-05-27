Дженсен Эклс и Джаред Падалеки не готовы попрощаться со «Сверхъестественным»



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Актеры признались, что еще не до конца осознали, что сериал заканчивается

О том, что грядущий 15-й сезон «Сверхъестественного» станет для сериала последним, было объявлено еще несколько недель назад, однако звездная троица – Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Миша Коллинз – до сих пор не до конца верит в то, что совсем скоро предстоит попрощаться.

На презентации сериалов CW телесезона 2019-2020 Джаред, Дженсен и Миша пообщались с журналистами и прокомментировали грядущее прощание:

«У нас еще есть целый год, – рассуждает Эклс. – У нас еще есть какое-то время, чтобы все осознать».

Время еще есть, однако постепенно до актеров начинает доходить, что впереди – действительно конец:

«Не так давно Дженсен рассказывал нам про свой сон – сон о том, как закончится сериал. Если вкратце – Сэм умер, и Дину предстоит отправиться в неизвестность в одиночестве, – вспомнил Коллинз. – Когда он нам это рассказывал, он прослезился – а следом Джаред, а за ними и я. Было странно осознавать это: “Боже мой, нас заставил плакать вымышленный персонаж”. Но для нас они стали настоящими, и поэтому дальше будет еще тяжелее».

Как именно закончится 15-й сезон, а вместе с ним и сериал, никто пока не знает, но у Эклса на этот счет есть твердое мнение: «Не хочу, чтобы у нас было как в “Игре престолов”, где все сюжетные линии аккуратно увязаны. Не хочу четкой концовки. Мне кажется, нам нужно сохранить – сохранить приоткрытой дверь на тот случай, если через несколько лет появятся планы, например, на полнометражный фильм… Всегда есть способы вернуть людей обратно».

У Коллинза на этот счет другое мнение:

«Я бы хотел увидеть четкий, недвусмысленный финал, – говорит он. – Мне кажется, и сериал, и зрители этого заслуживают».

Джерело: popcornnews