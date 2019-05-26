Американец «вписал» свои картины в пейзаж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Художник Аарон Шерр не просто рисует яркие, красочные пейзажи. Он создал цикл работ, в которых «вписал» свои полотна в реальность

Аарон Шерр имеет много описаний своего имени: художник, писатель, актер, муж и отец. Искусство - это то, что Шуэрр использует для передачи опыта другим людям. «Хотя рисование во многом является уединенным занятием, оно никогда не бывает одиноким, потому что меня приглашают принять участие в невыразимой тайне красоты», - объясняет он.

Произведения Шуэрра заключают в себе красоту природы, изображая различные пейзажи в ярких цветах и сочетаниях. Художник сопоставляет свои произведения с предметом, который в его работе становится рамкой, идеальным фоном, который плавно сочетается с искусством, создавая один захватывающий дух образ.

«Мое искусство связано с моей борьбой за то, чтобы впитывать, понимать и понимать мир природы. Я ошеломлен, и все же я не могу оторваться, - рассказывает он, - и поэтому я рисую».

Художник говорит, что он начал рисовать рано, преследуя художественную степень в Шотландии, работая как маслом, так и пастелью. После окончания университета он переехал в Монтану, сославшись на окрестности в качестве источника вдохновения.

«Мы живем в Ливингстоне, штат Монтана, небольшом городке у подножия Абсарока-Медвежья пустыня и в нескольких минутах ходьбы от национального парка Йеллоустоун. По сути, у меня есть вдохновение на всю жизнь в нескольких минутах езды от моего дома», - сказал Аарон.

Красочные пейзажи отправляют зрителя в путешествие и позволяют ему увидеть природу глазами художника.

«Нет двух людей, испытывающих закат таким же образом, и все же мы можем испытать его вместе», - добавляет Аарон.

Джерело: boredpanda.com