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    Американец «вписал» свои картины в пейзаж

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    Американец «вписал» свои картины в пейзаж
    boredpanda.com

    Художник Аарон Шерр не просто рисует яркие, красочные пейзажи. Он создал цикл работ, в которых «вписал» свои полотна в реальность

    Аарон Шерр имеет много описаний своего имени: художник, писатель, актер, муж и отец. Искусство - это то, что Шуэрр использует для передачи опыта другим людям. «Хотя рисование во многом является уединенным занятием, оно никогда не бывает одиноким, потому что меня приглашают принять участие в невыразимой тайне красоты», - объясняет он.

    Произведения Шуэрра заключают в себе красоту природы, изображая различные пейзажи в ярких цветах и сочетаниях. Художник сопоставляет свои произведения с предметом, который в его работе становится рамкой, идеальным фоном, который плавно сочетается с искусством, создавая один захватывающий дух образ. 

    «Мое искусство связано с моей борьбой за то, чтобы впитывать, понимать и понимать мир природы. Я ошеломлен, и все же я не могу оторваться, - рассказывает он, - и поэтому я рисую».  

    Художник говорит, что он начал рисовать рано, преследуя художественную степень в Шотландии, работая как маслом, так и пастелью. После окончания университета он переехал в Монтану, сославшись на окрестности в качестве источника вдохновения. 

    «Мы живем в Ливингстоне, штат Монтана, небольшом городке у подножия Абсарока-Медвежья пустыня и в нескольких минутах ходьбы от национального парка Йеллоустоун. По сути, у меня есть вдохновение на всю жизнь в нескольких минутах езды от моего дома», - сказал Аарон.

    Красочные пейзажи отправляют зрителя в путешествие и позволяют ему увидеть природу глазами художника. 

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    boredpanda.com

    «Нет двух людей, испытывающих закат таким же образом, и все же мы можем испытать его вместе», - добавляет Аарон.

    Джерело: boredpanda.com

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