До слез: Дисней представил ролик, посвященный новогодним праздникам и семье

Начало истории происходит в 1940 году на Филиппинах

Может показаться, что в ноябре еще рано думать о новогодних праздниках, но студия Disney с вами не согласится. Уже сейчас они выпустили рекламный ролик, в котором есть все, чтобы почувствовать вкус приближающегося Рождества и Нового года. Семья, праздничные украшения, Микки Маус и история со счастливым концом — тут собрались все ингредиенты для слезодавительного ролика.

Начало истории происходит в 1940 году на Филиппинах. Маленькой девочке на Рождество дарят игрушечного Микки Мауса — одного из главных героев студии.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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