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    Жизнь

    Рождество во фраках: в Киевской опере сыграют любимые колядки на европейский лад

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    <p>Рекомендованным дресс-кодом станут классические цвета вечернего наряда, - отмечают организаторы</p> <div></div> - Рождество во фраках: в Киевской опере сыграют любимые колядки на европейский лад

    Рекомендованным дресс-кодом станут классические цвета вечернего наряда, - отмечают организаторы

    Аранжировки колядок создавали лучшие современные украинские композиторы

    11 и 12 января Киевская опера на Подоле подарит слушателям уникальный проект «Новые мелодии Рождественской ночи», основой которого являются украинские колядки. На концерте кроме лучших солистов театра, хора и симфонического оркестра, выступят звездные гости: народная артистка Украины Нина Матвиенко, всемирно известный оперный певец Тарас Штонда, Мария Бурмака, победитель второго сезона «Голоса страны» Павел Табаков и другие.

    По словам организаторов, на концерте не будет традиционных исполнений колядок с вертепом, козой, платками и кожухами. Вместо этого, украинские колядки, вобравшие многовековые обычаи народа, зазвучат в неожиданном прочтении и, безусловно, станут хитами. Залогом этого является оригинальная аранжировка и разнообразие вокального и оркестрово-симфонического звучания.

    Аранжировки колядок создавали лучшие современнные украинские композиторы: Иван Небесный, Сергей Пилютиков, Богдан Решетилов и другие.

     

    Рождество
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