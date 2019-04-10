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    Жизнь

    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом

    • Розсилка
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом

    На принцессе Шарлотте заметили кардиган, который раньше носил принц Джордж

    В то время как Меган Маркл устраивает роскошную вечеринку по случаю скорого рождения первенца и тратит на ремонт поместья миллионы фунтов стерлингов, Кейт Миддлтон ведет значительно более скромный образ жизни. Как выяснилось, герцогиня Кембриджская сдает в утиль не все вещи, из которых вырос ее старший сын.

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    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом
    Дочь Кейт Миддлтон донашивает старую одежду за старшим братом

    По меньшей мере один предмет гардероба за принцем Джорджем донашивает его трехлетняя сестренка принцесса Шарлотта. Так, на девочке видели темно-синий кардиган со светлым орнаментом на груди. Точь-в-точь такой же раньше носил ее старший брат.

    Этот факт заметила одна из внимательных поклонниц британской королевской семьи. Девушка по имени Софи Олдфилд искренне похвалила жену принца Уильяма за практичность.

    «Она с легкостью может получить все, что захочет. Приятно видеть, что принц Джордж и принцесса Шарлотта носят один и тот же кардиган и могут делиться друг с другом одеждой несмотря на то, что принадлежат к королевской семье», – пишет Олдфилд на портале Quora.

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