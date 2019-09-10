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    Жизнь

    Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов

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    Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон - Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов
    Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

    37-летний принц Уильям сделал необычное признание о новой симпатии своей четырехлетней дочери Шарлотты

    Кейт Миддлтон рассказала, что маленькая принцесса увлечена сказочными существами. Один из пожарных показал Уильяму милые поделки своей дочери – ребенок сделал маленького единорога. Увидев его, принц с улыбкой заявил, что принцесса Шарлотта обожает этих сказочных существ.

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    Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов
    Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов
    Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов
    Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов
    Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов
    Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов
    Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов

     Подтверждением этих слов стало недавнее появление Шарлотты на публике. В прошлый четверг звездные родители отвели девочку в первый класс. Кейт Миддлтон одной рукой вела дочь рядом, а в другой держала школьный рюкзак наследницы, на котором сбоку болтался милый брелок. Внимательные поклонники рассмотрели, что им оказался розовый единорог, украшенный пайетками.

     Читайте также: В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям родители
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