Дочь Кейт Миддлтон полюбила единорогов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

37-летний принц Уильям сделал необычное признание о новой симпатии своей четырехлетней дочери Шарлотты

Кейт Миддлтон рассказала, что маленькая принцесса увлечена сказочными существами. Один из пожарных показал Уильяму милые поделки своей дочери – ребенок сделал маленького единорога. Увидев его, принц с улыбкой заявил, что принцесса Шарлотта обожает этих сказочных существ.

Подтверждением этих слов стало недавнее появление Шарлотты на публике. В прошлый четверг звездные родители отвели девочку в первый класс. Кейт Миддлтон одной рукой вела дочь рядом, а в другой держала школьный рюкзак наследницы, на котором сбоку болтался милый брелок. Внимательные поклонники рассмотрели, что им оказался розовый единорог, украшенный пайетками.