Дружба 100-летнего дедушки и котенка растрогала сеть. Трогательные фото

Мануэль и Блум мгновенно поладили, и со временем их дружба только крепла

Для дедушки Марии Суарес по имени Мануэль сотый год его жизни стал идеальным моментом для того, что завязать новую крепкую дружбу с крохотной кошечкой по кличке Блум.

Мария взяла Блум из приюта и принесла домой втайне от дедушки, чтобы сделать ему сюрприз.

«Мой дед ничего об этом не знал. Когда он впервые увидел, как Блум зашла в дом, в его глазах появились веселые искорки. Он всегда был большим любителем животных», — вспоминает Мария.

Мануэль и Блум мгновенно поладили, и со временем их дружба только крепла.

«Моему дедушке 100 лет, и котенок, кажется, подарил ему еще 100 лет жизни. Он всегда очень внимателен к Блум. Они проводят вместе весь день, играют и даже спят на одной кровати», — рассказала Мария The Dodo.

Заметив, как общаются Блум и Мануэль, Мария так обрадовалась, что решила снять видео, чтобы запечатлеть самые яркие и прекрасные моменты их дружбы. Девушка поделилась роликом в TikTok, и он мгновенно стал вирусным и собрал множество восторженных комментариев. Но когда Мария рассказала дедушке, что он и Блум стали знаменитостями в интернете, он не придал этому значения. В конце концов, у него и его хвостатой подруги есть более важные дела, чем чтение комментариев в соцсетях.

Трогательная дружба пожилого мужчины и котенка приносит множество положительных эмоций не только им, но и Марии, которая очень рада, что ее дедушка счастлив.

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