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    Дружба 100-летнего дедушки и котенка растрогала сеть. Трогательные фото

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    Дружба 100-летнего дедушки и котенка растрогала сеть. Трогательные фото

    Мануэль и Блум мгновенно поладили, и со временем их дружба только крепла

    Для дедушки Марии Суарес по имени Мануэль сотый год его жизни стал идеальным моментом для того, что завязать новую крепкую дружбу с крохотной кошечкой по кличке Блум.

    Мария взяла Блум из приюта и принесла домой втайне от дедушки, чтобы сделать ему сюрприз.

    «Мой дед ничего об этом не знал. Когда он впервые увидел, как Блум зашла в дом, в его глазах появились веселые искорки. Он всегда был большим любителем животных», — вспоминает Мария.

    Мануэль и Блум мгновенно поладили, и со временем их дружба только крепла.

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    Дружба 100-летнего дедушки и котенка растрогала сеть. Трогательные фото
    Дружба 100-летнего дедушки и котенка растрогала сеть. Трогательные фото
    Дружба 100-летнего дедушки и котенка растрогала сеть. Трогательные фото

    «Моему дедушке 100 лет, и котенок, кажется, подарил ему еще 100 лет жизни. Он всегда очень внимателен к Блум. Они проводят вместе весь день, играют и даже спят на одной кровати», — рассказала Мария The Dodo.

    Заметив, как общаются Блум и Мануэль, Мария так обрадовалась, что решила снять видео, чтобы запечатлеть самые яркие и прекрасные моменты их дружбы. Девушка поделилась роликом в TikTok, и он мгновенно стал вирусным и собрал множество восторженных комментариев. Но когда Мария рассказала дедушке, что он и Блум стали знаменитостями в интернете, он не придал этому значения. В конце концов, у него и его хвостатой подруги есть более важные дела, чем чтение комментариев в соцсетях.

    Трогательная дружба пожилого мужчины и котенка приносит множество положительных эмоций не только им, но и Марии, которая очень рада, что ее дедушка счастлив.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: животные
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    Дружба 100-летнего дедушки и котенка растрогала сеть. Трогательные фото