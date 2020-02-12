Две собаки, три кота: украинец в песне высмеял «слугу народа» Брагара



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Музыкант Григорий Воля

Украинцы продолжают высмеивать инициативу «Слуги народа» продать собаку и рассчитаться за газ

Музыкант Григорий Воля песней высмеял нардепа от «Слуги народа» Евгения Брагара, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку. Соответствующий видеоролик Григорий Воля опубликовал на своем Youtube-канале.

«Две собаки, три кота - математика проста. Заплатите еще за воду, не делайте государству вред. И продайте хомяка - из него выгода какая. «Продай собаку - заплати за газ!». Уже даже куры смеются над нами», - поет Воля.

Также музыкант обыграл в песне ситуацию: хозяевам пришла квитанция за газ и их собаке Шарику приходится прятаться, чтобы не быть проданным.

«Я дам ответ такой: в голове у кого-то куку. А шарики я не продам, пусть депутат за газ заплатит сам», - резюмировал музыкант.

Григорий Семергий - учитель украинского языка, поет и музыкант. В сети он известен как автор шуточных песен на политическую тематику Григорий Воля.

«Меня зовут Григорий Семергу. Я автор и исполнитель своих песен, а также пишу тексты для популярных артистов. Моих песен насчитывается около 250 штук. Я пишу о том, что близко мне и каждому человеку. Это и серьезные, и юмористические песни о ситуации в стране, о политике, о природе, о любви и другие », - рассказывает о себе сам автор.