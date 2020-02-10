«Героический» Бетховен и «барочный» Григ: что слушать в Национальной филармонии 11-15 февраля



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Ко Дню всех влюбленных Филармония подготовила особенный концерт

«Скотч» традиционно предлагает вашему вниманию самые интересные концерти Национальной филармонии.

11 февраля вместе с легендарным Киевским камерным оркестром под руководством Богдана Пущака выступит скрипач Олег Дудниченко. Звучать произведения классиков – Луиджи Боккерини, Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского.

Чайковский, музыку которого киевляне знали еще при жизни композитора, во многом продолжал идеи Моцарта. В 1880 году Чайковский написал «Серенаду для струнного оркестра». В этом произведении «моцартовское» проявляется в ощущении формы, легкости и прозрачности фактуры. «Серенада» композитор посвятил немецком виолончелисту, дирижеру, композитору и педагогу Карлу Альбрехту, с которым познакомился в Москве. Это произведение Чайковского стал не менее популярным, чем серенада Моцарта.

12 февраля состоится концерт под названием «Оперетта, оперетта». В исполнении певцов Тамары Ходаковой и Романа Лещовой в сопровождении Национального академического духового оркестра Украины (дирижер – Михаил Мороз) будут звучать любимые фрагменты из популярных произведений венгров Имре Кальмана и Франца Легара, австрийцев Иоганна Штрауса и Франца фон Зуппе.

13 февраля на киевской сцене известный украинский пианист Йожеф Эрминь исполнит соло в двух произведениях. Так, в сопровождении Национального камерного ансамбля «Киевские солисты» (дирижер – Игорь Пучков) прозвучат произведения Альфреда Шнитке и Игоря Щербакова.

Также в этот вечер будет звучать и стилизованная под барокко сюита «Со времен Гольберга» классика XIX века, норвежца Эдварда Грига.

Интересен факт создания этого произведения. Так, в 1884 г. Скандинавские страны праздновали 200-летие Гольберга. Григ создал кантату и сюиту. С начала сюита была в версии для фортепиано, которую композитор исполнил лично во время торжественных событий. Через год композитор написал и оркестровый вариант, но только для струнных, в основу которой взял модель старинной сюиты, но трактовал ее свободно.

14 февраля в день Святого Валентина Киевский квартет саксофонистов представляет программу «Танго влюбленных». В исполнении этих музыкантов и с участием талантливых солистов, таких как Вячеслав Самофалов (баян), Сергей Хмелев (ударные), Олег Мороз (кларнет), Виолетта Таран (фортепиано), Мария Вихляева (фортепиано), прозвучат бессмертные хиты Астора Пьяццоллы.

Существует немало легенд о Святом Валентине, которого считают покровителем всех влюбленных. Одна из них о том, что епископ тайно венчал солдат с их любимыми женщинами при введении императором Клавдием II запрета на брак военных. За эту свою деятельность епископ был неоднократно заключенный, а затем – казнен.

15 февраля состоится первый концерт абонемента «Симфоническое измерение», который традиционно состоит из шести вечеров.

«Симфонический измерение» существует уже более 20 лет, является авторским проектом главного дирижера филармонического оркестра Николая Дядюры. В этом году этот проект посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. В этот вечер французский пианист Франсуа Дюмон выполнит Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Программу дополнит «Героическая» симфония этого венского классика.