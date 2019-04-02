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    Жизнь

    Дженнифер Лопес в разноцветной шубе прогулялась по Нью-Йорку

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    Дженнифер Лопес&nbsp;&nbsp;с&nbsp;актрисой Мэделин Бювер - Дженнифер Лопес в разноцветной шубе прогулялась по Нью-Йорку
    Дженнифер Лопес  с актрисой Мэделин Бювер
    instagram.com/jenniferlopezjlosite

    49-летняя певица и актриса выгуляла очередной сумасшедший образ

    На этот раз она примерила меховой жилет и сумку c питоновым принтом.

    Дженнифер Лопес сейчас снимается в фильме Hulsters. Практически каждый день репортеры встречают певицу в Нью-Йорке за работой. 1 апреля папарацци подловили Ло, как та прогуливалась по городу с актрисой Мэделин Бювер в очередном неординарном образе.

    Дженнифер надела водолазку молочного цвета, синие джинсы и ботильоны на высоком каблуке. Сверху певица накинула меховой жилет, цвет которого плавно переходит из серого в сиреневый. Модное сочетание Ло дополнила золотыми браслетами, серьгами-кольцами, солнцезащитными очками и сумкой с принтом питона.

    Ее подруга по фильму носила кружевной сарафан с глубоки декольте, босоножки и серую шубу из искусственного меха.

    Ранее знаменитость сфотографировали в total black с кожаными скинни, облегающей майкой и блейзером. Ботильоны на высоком каблуке и сумка в тон наряду идеально завершили образ.

    Помимо работы, певица во всю занимается организацией свадьбы. В начале марта она и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес, объявили о помолвке. Так что впереди у Джен планирование свадьбы и выбор платья, в котором она пойдет к алтарю.

    Джерело: graziamagazine.ru

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