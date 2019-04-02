Дженнифер Лопес в разноцветной шубе прогулялась по Нью-Йорку



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Дженнифер Лопес с актрисой Мэделин Бювер instagram.com/jenniferlopezjlosite

49-летняя певица и актриса выгуляла очередной сумасшедший образ

На этот раз она примерила меховой жилет и сумку c питоновым принтом.

Дженнифер Лопес сейчас снимается в фильме Hulsters. Практически каждый день репортеры встречают певицу в Нью-Йорке за работой. 1 апреля папарацци подловили Ло, как та прогуливалась по городу с актрисой Мэделин Бювер в очередном неординарном образе.

Дженнифер надела водолазку молочного цвета, синие джинсы и ботильоны на высоком каблуке. Сверху певица накинула меховой жилет, цвет которого плавно переходит из серого в сиреневый. Модное сочетание Ло дополнила золотыми браслетами, серьгами-кольцами, солнцезащитными очками и сумкой с принтом питона.

Ее подруга по фильму носила кружевной сарафан с глубоки декольте, босоножки и серую шубу из искусственного меха.

Ранее знаменитость сфотографировали в total black с кожаными скинни, облегающей майкой и блейзером. Ботильоны на высоком каблуке и сумка в тон наряду идеально завершили образ.

Помимо работы, певица во всю занимается организацией свадьбы. В начале марта она и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес, объявили о помолвке. Так что впереди у Джен планирование свадьбы и выбор платья, в котором она пойдет к алтарю.

Джерело: graziamagazine.ru