Дженнифер Лопес в разноцветной шубе прогулялась по Нью-Йорку
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Розсилка
49-летняя певица и актриса выгуляла очередной сумасшедший образ
На этот раз она примерила меховой жилет и сумку c питоновым принтом.
Дженнифер Лопес сейчас снимается в фильме Hulsters. Практически каждый день репортеры встречают певицу в Нью-Йорке за работой. 1 апреля папарацци подловили Ло, как та прогуливалась по городу с актрисой Мэделин Бювер в очередном неординарном образе.
Дженнифер надела водолазку молочного цвета, синие джинсы и ботильоны на высоком каблуке. Сверху певица накинула меховой жилет, цвет которого плавно переходит из серого в сиреневый. Модное сочетание Ло дополнила золотыми браслетами, серьгами-кольцами, солнцезащитными очками и сумкой с принтом питона.
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@jlo has been serving some serious looks on set of ‘Hustlers’ We can’t wait to see this movie! ENT ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ #jlo #jenniferlopez #influencer #love #fashion #streetstyle #ootd #filmmaking #nyc #newyork #hiphop #music #ny #newyorkcity #hustlers #selenagomez #remix #rihanna #pop
Ее подруга по фильму носила кружевной сарафан с глубоки декольте, босоножки и серую шубу из искусственного меха.
Ранее знаменитость сфотографировали в total black с кожаными скинни, облегающей майкой и блейзером. Ботильоны на высоком каблуке и сумка в тон наряду идеально завершили образ.
Помимо работы, певица во всю занимается организацией свадьбы. В начале марта она и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес, объявили о помолвке. Так что впереди у Джен планирование свадьбы и выбор платья, в котором она пойдет к алтарю.
Джерело: graziamagazine.ru