На «Інтері» експерти розкажуть, як вибрати корисне і безпечне куряче м'ясо



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Випуск ток-шоу «Правила виживання», присвячений курячому м'ясу, дивіться сьогодні, 2 квітня, о 13:45 на телеканалі «Інтер»

Наскільки українська курятина безпечна для нашого здоров'я?

Сьогодні, 2 квітня, о 13:45 на телеканалі «Інтер» - новий випуск ток-шоу про якість життя «Правила виживання». У цій програмі глядачі дізнаються, на що звертати увагу при виборі курячого м'яса і як захищати свої права, якщо вам продали неякісний товар.

Курятина - популярний продукт в раціоні українців. Її варять, смажать, курячим бульйоном лікують від застуди. Вона корисна для здоров'я і ідеально підходить для дієтичного харчування. Але тільки в тому випадку, якщо вона свіжа і вирощена без застосування лікарських препаратів. Виявляється, цей надпопулярний дієтичний продукт може містити в собі безліч шкідливих речовин: антибіотики, гормони, якими цю курку годували, і небезпечні бактерії, якщо м'ясо неправильно зберігалося. Наприклад, київська художниця Ірина Малиновська придбала курячу грудку в одному зі столичних магазинів. Вже на кухні, зібравшись приготувати вечерю, жінка побачила, що м'ясо всередині - зелене! Чому так сталося? Наскільки українська курятина безпечна для нашого здоров'я?

Де купити смачну і безпечну для здоров'я курятину? Як відрізнити домашню птицю від фермерської? Які прості методи допоможуть зрозуміти, що курка свіжа? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Правил виживання»: автор сюжетів програми і ведуча Віра Борсук; виконавчий директор громадської організації «Союз споживачів України» Максим Несміянов; професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю КНТЕУ Олена Сидоренко; директор державної дослідної станції птахівництва НААН України Олег Катеринич; дієтолог Борис Скачко; адвокат Регіна Гусейнова; терапевт Олена Єгорова; еколог Ганна Данеляк. Корисними порадами також поділиться зоряний експерт цього випуску - актриса Ольга Сумська.

«Тільки диву даєшся, коли дізнаєшся, які маневри з м'ясом проробляють виробники заради прибутку. Ніхто не несе за це відповідальності, їм абсолютно байдуже, що вони продаютьАле ми повинні уважно ставитися до продуктів, що потрапляють на наш стіл. Адже кожна покупка може вплинути на здоров'я сім'ї. «Правила виживання» - дуже важливий і потрібний проект на сьогоднішній день. Він допомагає розібратися і зорієнтуватися в питаннях якості нашого життя. Сьогодні потрібно вміти себе захистити», - каже Ольга Сумська.

Випуск ток-шоу «Правила виживання», присвячений курячому м'ясу, дивіться сьогодні, 2 квітня, о 13:45 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі побачать наступні випуски «Правил виживання»: