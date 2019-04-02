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    Шоу-биз

    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа

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    Кончита Вурст - Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Кончита Вурст

    Поп-исполнитель продолжает экспериментировать со стилем

    Эпатажный поп-исполнитель Томас Нойвирт, выступающий под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, снова удивил поклонников радикальной сменой имиджа. Обычно Нойвирт выступает в образе женщины с бородой, у которой длинные локоны и вечерний макияж.

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    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа
    Оголила грудь: Кончита Вурст удивила радикальной сменой имиджа

    Однако на вручении премии «Золотая камера» в Берлине Нойвирт появился в новом образе. На певце были замечены кожаные брюки, корсет, перчатки и массивные металлические цепи на шее.

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    Борода осталась на месте, однако стрижка стала ультракороткой. Снимки в новом образе исполнитель опубликовал в Instagram, чем вызвал большой ажиотаж среди подписчиков.

    Часть фанатов Кончиты пришла в полный восторг от преображения кумира, однако некоторые высказали недовольство элементами «мужественности» в его новом образе.

     

    знаменитости мода и красота шоу-бизнес
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