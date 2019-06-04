Экс-участница группы «Виа Гра» снялась в фотосете для мужского глянца



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Сексапильная красотка украсила страницы журнала Xxl

Очаровательная певица Миша Романова снялась в стильной фотосессии и дала откровенное интервью, в котором расставила все точки над «i» по нескольким темам: почему год с момента ухода из ВИА Гры она молчала в публичном пространстве, есть ли контракт между ней и Максом Барских, который помогает в реализации ее сольной карьеры, и мужчине, способном покорить ее сердце.

Кроме этого, артистка призналась, что лучше всего у нее получаются автобиографичные песни.

«На момент создания песни Makeup она была проекцией будущей меня. Сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: «Прощайте, комплексы»! Кстати, эта фотосессия тоже о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, готовящейся к свиданию», - призналась Миша Романова.