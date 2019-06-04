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    Фото

    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе

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    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Фото: Александр Сивенко

    Одесский фотограф на побережье успел заснять яркие вспышки молний над морем

    Необычными снимками вчерашней грозы одесский фотограф Александр Сивенко поделился в соцсети. Стоит отметить, что погода в ближайшие дни будет «радовать» одесситов и другие области Украины дождями. 

    Несмотря на то, что температура воздуха почти во всей Украине будет держаться на отметке +26, синоптики рекомендуют брать с собой зонты.

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    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе
    Фото: Александр Сивенко

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