Гром, молния и море: сеть покорили завораживающие снимки ночной грозы в Одессе



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Фото: Александр Сивенко

Одесский фотограф на побережье успел заснять яркие вспышки молний над морем

Необычными снимками вчерашней грозы одесский фотограф Александр Сивенко поделился в соцсети. Стоит отметить, что погода в ближайшие дни будет «радовать» одесситов и другие области Украины дождями.

Несмотря на то, что температура воздуха почти во всей Украине будет держаться на отметке +26, синоптики рекомендуют брать с собой зонты.