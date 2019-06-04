Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов



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Леди Гага

Среди экспонатов – скандальное платье из мяса

33-летняя Леди Гага порадовала поклонников открытием собственной выставки Haus of Gaga в одном из развлекательных центров Лас-Вегаса.

Певица представила публике элементы своих самых ярких и безумных образов. Всего в экспозиции собрано около сорока нарядов артистки, а также множество аксессуаров.

Сейчас Леди Гага все чаще выбирает элегантные платья, дополненные классической голливудской укладкой и макияжем. Но так было далеко не всегда - раньше каждый выход певицы становился поводом для обсуждения.

Так, среди экспонатов – скандальное платье из мяса, в котором звезда появилась на MTV Video Music Awards в 2010 году. Кроме того, гости выставки смогут увидеть солнцезащитные очки из выкуренных сигарет из клипа Telephone.