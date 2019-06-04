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    Шоу-биз

    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов

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    Леди Гага - Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага

    Среди экспонатов – скандальное платье из мяса

    33-летняя Леди Гага порадовала поклонников открытием собственной выставки Haus of Gaga в одном из развлекательных центров Лас-Вегаса.

    Певица представила публике элементы своих самых ярких и безумных образов. Всего в экспозиции собрано около сорока нарядов артистки, а также множество аксессуаров.

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    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов
    Леди Гага открыла выставку своих самых безумных нарядов

    Сейчас Леди Гага все чаще выбирает элегантные платья, дополненные классической голливудской укладкой и макияжем. Но так было далеко не всегда - раньше каждый выход певицы становился поводом для обсуждения.

    Так, среди экспонатов – скандальное платье из мяса, в котором звезда появилась на MTV Video Music Awards в 2010 году. Кроме того, гости выставки смогут увидеть солнцезащитные очки из выкуренных сигарет из клипа Telephone.

     

     

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