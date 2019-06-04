Эшли Грэм снялась в летней фотосессии и рассказала о своем детстве



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Эшли Грэм instagram.com/celebrityheretv

Эшли Грэм стала героиней нового выпуска Harper's Bazaar и украсила собой обложку журнала

В беседе с журналистом модель рассказала о том, каково конкурировать с моделями стандартных размеров и сохранять веру в себя.

31-летняя Эшли Грэм признала, что из-за своих размеров ей приходится трудиться куда усерднее, чем другим. «Мне всегда приходилось мириться с этим. Я знаю, что моя мама появится из ниоткуда и стукнет меня по голове, если услышит, как я жалуюсь. Но когда я переехала в Нью-Йорк, все говорили мне, что я толстая. Это было самое ужасное время в моей жизни. Мама твердила, что я должна пройти через это. Слава богу, я ее послушалась и не пыталась худеть», — рассказала модель.

Говоря о детстве, Грэм признает, что никогда не была самой красивой девочкой в классе. «Боже мой, нет. Я носила очки, ходила в стрижке под горшок и в 12 лет покупала одежду 52 размера. Но никогда не чувствовала себя непривлекательной. Меня не судили по внешности, потому что мы с мамой и двумя сестрами выглядели похоже: у нас широкая кость и громкие голоса. У меня есть целлюлит и жир на спине, но моя откровенность вдохновила других женщин не стыдиться себя. Я хочу быть для них примером», — заявила звезда.