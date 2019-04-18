Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды



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Кейт Миддлтон

Герцогине Кембриджской может достаться и за неподобающий цвет колготок, и за неприемлемую длину юбки

Известный журналист и королевский эксперт Эшли Пирсон заявила, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон руководствуется в своей жизни более строгими правилами, нежели Меган Маркл, когда дело доходит до того, как им разрешено одеваться. По словам эксперта, поскольку в будущем Кейт будет королевой, в отношении нее действует целый ряд правил и ограничений, пишет издание Еxpress.co.

В этом смысле Кейт и Меган, как говорится, две большие разницы, ведь даже длина юбки Миддлтон строго регламентирована. Потому, как отмечает Пирсон, королева Елизавета II с завидной регулярностью отчитывает супругу своего старшего внука, если ей не нравится наряд Кейт, его длина или даже цвет колготок. Выговаривать свое недовольство королева предпочитает записками.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. С тех пор у пары родилось трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Герцог Кембриджский является вторым в очереди на престол после своего отца, 70-летнего принца Чарльза.

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