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    Жизнь

    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды

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    Кейт Миддлтон - Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Кейт Миддлтон

    Герцогине Кембриджской может достаться и за неподобающий цвет колготок, и за неприемлемую длину юбки

    Известный журналист и королевский эксперт Эшли Пирсон заявила, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон руководствуется в своей жизни более строгими правилами, нежели Меган Маркл, когда дело доходит до того, как им разрешено одеваться. По словам эксперта, поскольку в будущем Кейт будет королевой, в отношении нее действует целый ряд правил и ограничений, пишет издание Еxpress.co.

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    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды
    Елизавета II сделала выговор Кейт Миддлтон за выбор неправильной одежды

    В этом смысле Кейт и Меган, как говорится, две большие разницы, ведь даже длина юбки Миддлтон строго регламентирована. Потому, как отмечает Пирсон, королева Елизавета II с завидной регулярностью отчитывает супругу своего старшего внука, если ей не нравится наряд Кейт, его длина или даже цвет колготок. Выговаривать свое недовольство королева предпочитает записками.

    Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. С тех пор у пары родилось трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Герцог Кембриджский является вторым в очереди на престол после своего отца, 70-летнего принца Чарльза.

     Читайте также: Кейт Миддлтон в статусе королевы получит имперскую корону с огромным бриллиантом

     

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Королева Елизавета II
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