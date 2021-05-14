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    Находчивый гватемалец готовит пиццу на лаве (фото)

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    Находчивый гватемалец готовит пиццу на лаве (фото)

    Несмотря на множество опасностей, Дэвид уверен, что его пицца с томатным соусом, сыром, луком и пепперони стоит риска

    Бухгалтер из Гватемалы по имени Дэвид Гарсия использует действующий вулкан Пакая, который снова начал извергаться в феврале, в качестве печи для приготовления пиццы. Эту уникальную пиццу он продает туристам, которые поднимаются в горы, чтобы посмотреть на извержение вулкана и сделать снимки для социальных сетей.

    Пакая — один из трех действующих вулканов в Центральной Америке: его извержение можно увидеть из столицы Гватемалы, расположенной примерно в 15 милях (24 километра).

    Дэвид начал готовить свою пиццу еще в 2013 году в небольших пещерах на склоне горы.

    «Я поместил пиццу в горячую пещеру, температура в которой была примерно 760 градусов по Цельсию, и она приготовилась за 14 минут. Когда я попробовал пиццу, я понял, что готовить на вулканическом жаре — это хорошая идея», — сказал гватемалец.

    Когда вулкан начал извергаться в этом году, мужчина перенес свою импровизированную кухню в каменистую местность рядом с кратером и начал готовить прямо на лаве. Для готовки Дэвид надевает защитный костюм и использует специальные металлические листы, выдерживающие температуру до 982 градусов по Цельсию, пишет Daily Mail.

    Мужчина говорит, что готовить на вулкане нелегко: нужно внимательно следить за тем, чтобы температура не становилась слишком высокой, и лава не сжигала листы и тесто. Кроме того, не менее важно думать о том, чтобы лава и горячий воздух не сожгли самого повара.

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    Находчивый гватемалец готовит пиццу на лаве (фото)
    Находчивый гватемалец готовит пиццу на лаве (фото)
    Находчивый гватемалец готовит пиццу на лаве (фото)

    Несмотря на множество опасностей, Дэвид уверен, что его пицца с томатным соусом, сыром, луком и пепперони, которую он назвал в честь вулкана, стоит риска: ведь она пользуется огромной популярностью среди туристов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: еда курьез
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