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    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)

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    Муж прилег, пока жена примеряла одежду - Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)
    Муж прилег, пока жена примеряла одежду
    Фото: instagram.com/miserable_men

    Самая большая проблема мужчин – это когда в магазине негде сесть

    Для большинства женщин шопинг – это отдых, а вот мужчины отчаянно скучают и жалеют, что составили любимым компанию. Они не выдерживают многочасовых походов по магазинам и ищут укромные места отдыха в торговых центрах.

    На странице Instagram Miserable Men публикуют фото мужчин, которых тайно запечатлели на камеру в ожидании своих женщин с примерочных. Некоторые сделали перерыв на сон, а кто-то уселся отдохнуть в детской коляске.

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    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)
    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)
    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)
    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)
    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)
    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)
    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)
    Фото: instagram.com/miserable_men

    Ранее «Скотч» сообщал, что онлайн-шопинг — это очень удобно, но стоит попытать счастье в непроверенном магазине, тут же происходит какой-нибудь конфуз. Так, героиня этого материала вместо миниатюрного вечернего платья получила мусорный мешок.

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    Теги: мужчина и женщина одежда магазин новости
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    Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)