Эти мужчины сильно пожалели, что пошли на шоппинг с женщинами (фото)

Самая большая проблема мужчин – это когда в магазине негде сесть

Для большинства женщин шопинг – это отдых, а вот мужчины отчаянно скучают и жалеют, что составили любимым компанию. Они не выдерживают многочасовых походов по магазинам и ищут укромные места отдыха в торговых центрах.

На странице Instagram Miserable Men публикуют фото мужчин, которых тайно запечатлели на камеру в ожидании своих женщин с примерочных. Некоторые сделали перерыв на сон, а кто-то уселся отдохнуть в детской коляске.

Ранее «Скотч» сообщал, что онлайн-шопинг — это очень удобно, но стоит попытать счастье в непроверенном магазине, тут же происходит какой-нибудь конфуз. Так, героиня этого материала вместо миниатюрного вечернего платья получила мусорный мешок.