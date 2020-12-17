Фантастические фото украинской чемпионки мира по фитнес-бикини Оксаны Бригидир

В зал девушка пошла после того, как стала мамой, чтобы вернуть телу привычную форму

30-летняя львовянка Оксана Бригидир победила на чемпионате мира по бодибилдингу Elite Pro 12 в категории фитнес-бикини. Сам чемпионат проходил в Испании, в городе Санта Сусана.

Украинка до этого уже дважды выигрывала чемпионство: в 2015 и 2018 годах.

В одном из интервью девушка призналась, что ее история успеха чрезвычайно проста. В зал она пошла после того, как стала мамой в 2012 году. Оксане хотелось вернуть телу привычную форму. Поэтому через 4 месяца после рождения сына она пошла в тренажерный зал.

«Методом проб и ошибок я сама начала тренироваться достаточно неплохо, а через 6 месяцев у меня появился тренер», – рассказывала Оксана Бригидир.